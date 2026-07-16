Édouard Boubat, Carnets d’Amérique, La Galerie Rouge, Paris

Informations pratiques

Édouard Boubat, Carnets d’Amérique 25 février – 8 mai 2027 La Galerie Rouge Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-25T18:00:00+01:00 – 2027-02-25T21:00:00+01:00

Fin : 2027-05-08T11:00:00+02:00 – 2027-05-08T19:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, La Galerie Rouge mettra en en lumière Édouard Boubat, un des plus grands représentants de la photographie humaniste française d’après-guerre. L’exposition présentera exclusivement des photographies prises pendant ses voyages aux États-Unis de 1953 à 1986. Entre reportage, photographie documentaire et sociale et œuvre humaniste, cette exposition propose une relecture du travail d’Edouard Boubat.

Ses photographies des États-Unis révèlent en effet un photographe engagé, en prise avec les problématiques de son époque et qui a cherché à saisir avec humanité et poésie les injustices et les contradictions de la société américaine.

Une sélection d’une trentaine de tirages argentiques d’époque, ainsi que l’accès à des archives inédites (planches-contacts, correspondances, carnets de voyages) permettront de saisir cet aspect méconnu de son œuvre.

La Galerie Rouge 3 rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33 (0)1 42 77 38 24 https://lagalerierouge.paris https://www.instagram.com/lagalerierougeparis/ La Galerie Rouge est une galerie de photographies dirigée par Agathe Cancellieri, docteure en histoire de la photographie et formée au marché de l’art aux États-Unis. La Galerie Rouge présente avec une grande exigence de beaux tirages photographiques qui émeuvent au premier regard et des images qui transforment notre rapport au monde. Représentante exclusive en France des Fonds Édouard Boubat, Manuel Álvarez Bravo, Jean-Philippe Charbonnier, Barbara Crane et Jill Freedman, la Galerie Rouge soutient également le travail de photographes contemporain.e.s reconnu.e.s ou émergeant.e.s.

Photographes représentés : Martine Barrat, Claude Batho, Clarissa Bonet, Édouard Boubat, Manuel Álvarez Bravo, Jean-Philippe Charbonnier, Luc Choquer, Barbara Crane, Benjamin Deroche, Sandra Eleta, Jean-Pierre Evrard, Jean-Michel Fauquet, Jill Freedman, Gaspar Gasparian, Kenneth Josephson, Erica Lennard, Sheila Metzner, Marie-Paule Nègre, Joseph Sterling, Colette Urbajtel. Métro Saint-Paul (M1) ou Pont Marie (M7)

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, La Galerie Rouge mettra en en lumière Édouard Boubat, un des plus grands représentants de la photographie humaniste française d’après-guerre. des ses…

Edouard Boubat, Natchez, Mississippi, 1953 © Edouard Boubat, ADAGP / Courtesy La Galerie Rouge, Paris