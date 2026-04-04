Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EDOUARD DELOIGNON LA COMMANDERIE Dole

EDOUARD DELOIGNON LA COMMANDERIE Dole

EDOUARD DELOIGNON LA COMMANDERIE Dole vendredi 28 janvier 2028.

Lieu : LA COMMANDERIE

Adresse : 2, RUE D'AZANS

Ville : 39100 Dole

Département : 39

Début : 2028-01-28

Fin : 2028-01-28

Heure de début : 20:00

EDOUARD DELOIGNON Début : 2028-01-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39

À voir aussi à Dole (39)