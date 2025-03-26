EDOUARD DELOIGNON – PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours

EDOUARD DELOIGNON Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

DAN BOLENDER PRODUCTIONS PRÉSENTE : EDOUARD DELOIGNONSi vous aussi vous vous posez la question, pourquoi « grandira plus tard », à vrai dire je ne sais pas trop. La seule chose que je sais, c’est qu’il m’arrive toujours des moments dingues.De la Normandie, au cours Florent, du cours Florent à Netlix, du couple au célibat, je vais vous raconter toutes ces choses inexplicables et parfois inavouables avec évidemment beaucoup d’humour, de bienveillance et d’improvisation.PS : Pour être honnête, je sais pourquoi « grandira plus tard » . C’est parce que j’adore sortir en boite avec mes potes.(Enfin là, ils sont tous en couple…Donc ils ne sortent plus !)Alors, vous venez passer la soirée avec moi ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37