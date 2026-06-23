Educations sentimentales / concert lyrique Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS
Educations sentimentales / concert lyrique Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS mardi 23 juin 2026.
» Les chaînes du mariage sont parfois si lourdes qu’il
faut être deux pour les porter, parfois trois… » Alexandre Dumas
fils
Des premiers frémissements de l’âme jusqu’à la déchirante rupture,
en passant par de rocambolesques situations, la classe de chant décline les
émois amoureux. Un voyage à travers différentes esthétiques musicales et autant
de tableaux mis en scène, avec la classe de chant lyrique de Karine Godefroy.
» Les chaînes du mariage sont parfois si lourdes qu’il faut être deux pour les porter, parfois trois… » Alexandre Dumas fils
Le mardi 23 juin 2026
de 19h45 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:45:00+02:00
fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:45:00+02:00_2026-06-23T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS
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