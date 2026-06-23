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Educations sentimentales / concert lyrique Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

Educations sentimentales / concert lyrique Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

Educations sentimentales / concert lyrique Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS mardi 23 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Maurice Ravel

Adresse : 67 avenue Edison

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

 » Les chaînes du mariage sont parfois si lourdes qu’il
faut être deux pour les porter, parfois trois… » Alexandre Dumas
fils

Des premiers frémissements de l’âme jusqu’à la déchirante rupture,
en passant par de rocambolesques situations, la classe de chant décline les
émois amoureux. Un voyage à travers différentes esthétiques musicales et autant
de tableaux mis en scène, avec la classe de chant lyrique de Karine Godefroy.

 » Les chaînes du mariage sont parfois si lourdes qu’il faut être deux pour les porter, parfois trois… » Alexandre Dumas fils
Le mardi 23 juin 2026
de 19h45 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:45:00+02:00
fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:45:00+02:00_2026-06-23T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison  75013 PARIS


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