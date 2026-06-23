Educations sentimentales / concert lyrique Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

» Les chaînes du mariage sont parfois si lourdes qu’il

faut être deux pour les porter, parfois trois… » Alexandre Dumas

fils

Des premiers frémissements de l’âme jusqu’à la déchirante rupture,

en passant par de rocambolesques situations, la classe de chant décline les

émois amoureux. Un voyage à travers différentes esthétiques musicales et autant

de tableaux mis en scène, avec la classe de chant lyrique de Karine Godefroy.

» Les chaînes du mariage sont parfois si lourdes qu’il faut être deux pour les porter, parfois trois… » Alexandre Dumas fils

Le mardi 23 juin 2026

de 19h45 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T22:45:00+02:00

fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T19:45:00+02:00_2026-06-23T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS



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