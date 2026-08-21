Efferve’science, Médiathèque de Saint-Marc, Brest

Informations pratiques

Efferve’science 2 et 3 octobre Médiathèque de Saint-Marc Finistère

Chaque équipe est composée de 3 à 5 membres ; Les participants doivent être âgés d’au moins 14 ans ; Au moins un membre de l’équipe doit être âgé de 18 ans ou plus ; Au moins un membre de l’équipe doit être capable de communiquer en anglais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Ville ambassadrice européenne des sciences pour 2026, Brest lance Efferve’science, un challenge scientifique ouvert à tous.

Le principe ? Une compétition scientifique placée sous le signe de la découverte, de la réflexion et du jeu.

Au programme : quiz, enquêtes à résoudre, jeux de construction et débats. La curiosité, l’esprit d’équipe et la bonne humeur comptent bien plus que les connaissances scientifiques.

Si vous souhaitez participer à la compétition, inscription jusqu’au 16 septembre sur Brest.fr !

Médiathèque de Saint-Marc Place Vinet Brest 29200 Saint-Marc Finistère Bretagne 0298008980 https://biblio.brest.fr [{« type »: « link », « value »: « https://eu.jotform.com/form/260363683754969 »}, {« type »: « link », « value »: « https://brest.fr/science-comes-town-participez-une-competition-scientifique-et-partez-kiel »}, {« type »: « link », « value »: « https://brest.fr/actualites/effervescience-prets-phosphorer »}] [{« link »: « https://eu.jotform.com/form/260363683754969 »}]

Biblis en folie 2026

©Julien Creff