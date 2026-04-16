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Égletons fête son 15 août Parvis de l’Espace Ventadour Égletons

Égletons fête son 15 août Parvis de l’Espace Ventadour Égletons

Égletons fête son 15 août Parvis de l’Espace Ventadour Égletons vendredi 14 août 2026.

Lieu : Parvis de l'Espace Ventadour

Adresse : 47 Avenue Charles de Gaulle

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Égletons

Égletons fête son 15 août

Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Au programme

Feu d’artifice le 15 août à 22H00
Fête foraine et animations musicales les 14, 15 et 16 août (après-midis et soirées).   .

Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82 

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English : Égletons fête son 15 août

L’événement Égletons fête son 15 août Égletons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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