Égletons fête son 15 août Parvis de l’Espace Ventadour Égletons

Égletons

Égletons fête son 15 août

Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Au programme

Feu d’artifice le 15 août à 22H00

Fête foraine et animations musicales les 14, 15 et 16 août (après-midis et soirées). .

Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82

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English : Égletons fête son 15 août

L’événement Égletons fête son 15 août Égletons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières