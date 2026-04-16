Égletons fête son 15 août Parvis de l’Espace Ventadour Égletons
Égletons fête son 15 août Parvis de l’Espace Ventadour Égletons vendredi 14 août 2026.
Égletons
Égletons fête son 15 août
Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Au programme
Feu d’artifice le 15 août à 22H00
Fête foraine et animations musicales les 14, 15 et 16 août (après-midis et soirées). .
Parvis de l’Espace Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82
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English : Égletons fête son 15 août
L’événement Égletons fête son 15 août Égletons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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