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Église de Couleuvre, Eglise Saint Julien, Couleuvre

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Julien · Couleuvre

Église de Couleuvre, Eglise Saint Julien, Couleuvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Julien
Adresse
14 rue Marx Dormoy 03320 Couleuvre
Ville
03320 Couleuvre
Département
Allier

Église de Couleuvre 19 et 20 septembre Eglise Saint Julien Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre avec panneau d’information.
L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915.

Eglise Saint Julien 14 rue Marx Dormoy 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre avec panneau d’information.

©NC

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