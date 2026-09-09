Église de Couleuvre, Eglise Saint Julien, Couleuvre

Informations pratiques

Église de Couleuvre 19 et 20 septembre Eglise Saint Julien Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre avec panneau d’information.

L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915.

Eglise Saint Julien 14 rue Marx Dormoy 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre avec panneau d’information.

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