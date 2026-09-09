AGENDA · Couleuvre
Église de Couleuvre, Eglise Saint Julien, Couleuvre
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Julien · Couleuvre
Informations pratiques
Église de Couleuvre 19 et 20 septembre Eglise Saint Julien Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre avec panneau d’information.
L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915.
Eglise Saint Julien 14 rue Marx Dormoy 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre avec panneau d’information.
©NC
À voir aussi à Couleuvre (Allier)
- JEP 2026 Musée de la Porcelaine de Couleuvre Musée de la Porcelaine de Couleuvre Couleuvre 19 septembre 2026
- JEP 2026 Église de Couleuvre Église Saint-Julien Couleuvre 19 septembre 2026
- JEP 2026 Manufacture de Porcelaine Manufacture de Porcelaine Couleuvre 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église St-Julien avec panneaux d’information, Église Saint-Julien, Couleuvre 19 septembre 2026
- Portes ouvertes à la manufacture de porcelaine de Couleuvre, Manufacture de porcelaine, Couleuvre 19 septembre 2026