ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE, Maison du Patrimoine, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse
Informations pratiques
ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE Samedi 19 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
L’église de l’Oratoire, construite à l’emplacement d’un ancien prieuré de Lérins, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour y découvrir son architecture éclectique. Puis vous entrerez au cœur de la chapelle baroque de Saint-Thomas de Villeneuve, par sa porte récemment restaurée, pour y découvrir un autre langage architectural.
Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’église de l’Oratoire, construite à l’emplacement d’un ancien prieuré de Lérins, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour y découvrir son architecture éclectique. Puis vous entrerez au cœur de…
© Ville de Grasse
À voir aussi à Grasse (Alpes-Maritimes)
- Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse 19 septembre 2026
- Exposition Grasse / Fragments d’un récit photographique – Alain Sabatier, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse, Grasse 19 septembre 2026
- Un « CIAP » qu’est-ce que c’est ?, Maison du Patrimoine, Grasse 19 septembre 2026
- Un « CIAP » qu’est-ce que c’est ?, Maison du Patrimoine, Grasse 20 septembre 2026
- Exposition Apparitions : les mystères de la forêt, la parole des arbres, l’esprit de l’eau… – Michel CRESP, Médiathèque Charles Nègre, Grasse 7 novembre 2026