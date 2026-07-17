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ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE, Maison du Patrimoine, Grasse

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse

ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
22 rue de l'Oratoire 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’église de l’Oratoire, construite à l’emplacement d’un ancien prieuré de Lérins, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour y découvrir son architecture éclectique. Puis vous entrerez au cœur de la chapelle baroque de Saint-Thomas de Villeneuve, par sa porte récemment restaurée, pour y découvrir un autre langage architectural.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’église de l’Oratoire, construite à l’emplacement d’un ancien prieuré de Lérins, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour y découvrir son architecture éclectique. Puis vous entrerez au cœur de…

© Ville de Grasse

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