Eglise de Saint-Hilaire-des-Grottes Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Eglise de Saint-Hilaire-des-Grottes

Saint-Hilaire-Saint-Florent 47bis Rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette église méconnue est un des plus anciens bâtiments de Saumur.

Un premier édifice est attesté dès le 9e siècle puis reconstruit dans la première moitié du 11e siècle, sans doute en lien avec l’arrivée des moines de Saint-Florent en 1026 et l’accroissement de la population de la paroisse de Saint-Hilaire.

Visites guidées.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les heures de 14h à 17h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 47bis Rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This little-known church is one of the oldest buildings in Saumur.

L’événement Eglise de Saint-Hilaire-des-Grottes Saumur a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME