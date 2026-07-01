Informations pratiques

Thuir

ÉGLISE DE THUIR VISITE

Place de la Cellera Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Un moment pour profiter du patrimoine thuirinois!

L’église Notre Dame de la Victoire sera exceptionnellement ouverte de juin à août, les mardis et jeudis de 16h à 18h, et les samedis de 10h à 12h. En visite libre.

Vous allez découvrir ce beau site a…

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Place de la Cellera Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A chance to enjoy Thuir’s heritage!

The Notre Dame de la Victoire Church will be open on a special basis from June through August, on Tuesdays and Thursdays from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Saturdays from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. Self-guided tours.

You’ll discover this beautiful site at…

L’événement ÉGLISE DE THUIR VISITE Thuir a été mis à jour le 2026-07-04 par OTI ASPRES-THUIR