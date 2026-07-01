ÉGLISE DE THUIR VISITE Thuir
mardi 7 juillet 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
ÉGLISE DE THUIR VISITE
Place de la Cellera Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Un moment pour profiter du patrimoine thuirinois!
L’église Notre Dame de la Victoire sera exceptionnellement ouverte de juin à août, les mardis et jeudis de 16h à 18h, et les samedis de 10h à 12h. En visite libre.
Vous allez découvrir ce beau site a…
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Place de la Cellera Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
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English :
A chance to enjoy Thuir’s heritage!
The Notre Dame de la Victoire Church will be open on a special basis from June through August, on Tuesdays and Thursdays from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Saturdays from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. Self-guided tours.
You’ll discover this beautiful site at…
L’événement ÉGLISE DE THUIR VISITE Thuir a été mis à jour le 2026-07-04 par OTI ASPRES-THUIR
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