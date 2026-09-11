Église du Sacré-Cœur de Lille, Église du Sacré-Cœur de Lille, Lille

Informations pratiques

Église du Sacré-Cœur de Lille Samedi 19 septembre, 10h00 Église du Sacré-Cœur de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre et guidée de l’église avec un concert de carillon à 11H.

Église du Sacré-Cœur de Lille 57 rue Solférino, 59000 Lille Lille 59900 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 54 70 43 Visite guidée de l’église et concert de carillon.

Église de style néogothique du XIXe siècle transports en commun – station de métro : République L1

Visite libre et guidée de l’église avec un concert de carillon à 11H.

©g.piernas