Église du Sacré-Cœur de Lille, Église du Sacré-Cœur de Lille, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Église du Sacré-Cœur de Lille · Lille
Informations pratiques
Église du Sacré-Cœur de Lille Samedi 19 septembre, 10h00 Église du Sacré-Cœur de Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre et guidée de l’église avec un concert de carillon à 11H.
Église du Sacré-Cœur de Lille 57 rue Solférino, 59000 Lille Lille 59900 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 54 70 43 Visite guidée de l’église et concert de carillon.
Église de style néogothique du XIXe siècle transports en commun – station de métro : République L1
Visite libre et guidée de l’église avec un concert de carillon à 11H.
©g.piernas
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