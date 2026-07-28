Église Notre-Dame de la Légion d’Honneur Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué-Jumelles

samedi 19 septembre 2026 · Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur · Longué-Jumelles

Informations pratiques

Longué-Jumelles

Église Notre-Dame de la Légion d’Honneur

Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Église de style néo-gothique construite sous le Second-Empire, unique église en France dédiée à la Légion d’Honneur.

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Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

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English :

Neo-Gothic church built during the Second Empire, the only one in France dedicated to the Legion of Honor.

L’événement Église Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-07-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME