Église Notre-Dame de la Légion d’Honneur Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué-Jumelles
samedi 19 septembre 2026 · Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur · Longué-Jumelles
Informations pratiques
Longué-Jumelles
Église Notre-Dame de la Légion d’Honneur
Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Église de style néo-gothique construite sous le Second-Empire, unique église en France dédiée à la Légion d’Honneur.
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Place Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr
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English :
Neo-Gothic church built during the Second Empire, the only one in France dedicated to the Legion of Honor.
L’événement Église Notre-Dame de la Légion d’Honneur Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-07-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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