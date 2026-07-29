Informations pratiques

Saumur

Église Notre-Dame-de-Nantilly

3 place de Nantilly Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Reconstruite au 12e siècle, il s’agit de la plus ancienne église de Saumur. Elle témoigne à la fois de l’architecture romane et gothique flamboyante par l’ajout d’un collatéral au 15e siècle.

Douze tapisseries liées à la Vie de la Vierge sont à nouveau exposées dans l’église.

Samedi et dimanche 14h-16h présentation de l’orgue à la tribune par l’Association des amis des Orgues de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .

3 place de Nantilly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rebuilt in the 12th century, it is the oldest church in Saumur. It exemplifies both Romanesque and Flamboyant Gothic architecture, thanks to the addition of a side aisle in the 15th century.

L’événement Église Notre-Dame-de-Nantilly Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME