Église Notre-Dame-de-Nantilly Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Église Notre-Dame-de-Nantilly
3 place de Nantilly Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Reconstruite au 12e siècle, il s’agit de la plus ancienne église de Saumur. Elle témoigne à la fois de l’architecture romane et gothique flamboyante par l’ajout d’un collatéral au 15e siècle.
Douze tapisseries liées à la Vie de la Vierge sont à nouveau exposées dans l’église.
Samedi et dimanche 14h-16h présentation de l’orgue à la tribune par l’Association des amis des Orgues de Saumur.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .
3 place de Nantilly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Rebuilt in the 12th century, it is the oldest church in Saumur. It exemplifies both Romanesque and Flamboyant Gothic architecture, thanks to the addition of a side aisle in the 15th century.
L’événement Église Notre-Dame-de-Nantilly Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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