Église Notre-Dame du Liban. Label XXe siècle., Église Notre-Dame du Liban, Lyon

Informations pratiques

Église Notre-Dame du Liban. Label XXe siècle. Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Église Notre-Dame du Liban Métropole de Lyon

Limitée à 20 places par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez un trésor caché de Lyon 8e ! Pour les Journées du Patrimoine, l’église Notre Dame du Liban vous ouvre ses portes. Laissez-vous surprendre par l’architecture audacieuse en béton brut de cet édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Lors de la visite commentée, vous percerez les secrets de son histoire, décoderez la beauté de ses lignes géométriques.

Une surprise gustative vous attend après la visite.

Église Notre-Dame du Liban 29, rue Berty Albrecht 69008 lyon Lyon 69008 Lyon 8e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0601026602 https://www.instagram.com/p.n.d.l.l?igsh=MW0xYjZvczZtcDE5cQ== [{« type »: « phone », « value »: « 0601026602 »}, {« type »: « email », « value »: « jpkahale@gmail.com »}] L’église Saint-Jean-Apôtre est un exemple emblématique de l’architecture religieuse des Trente Glorieuses. L’utilisation du béton brut et les formes géométriques audacieuses témoignent du renouveau de l’art sacré après la Seconde Guerre mondiale (dans la lignée de l’esprit du Concile Vatican II).

Le Label « Patrimoine du XXe siècle » : En raison de sa qualité architecturale et de son intégration urbaine, l’édifice a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle » (aujourd’hui appelé label Architecture contemporaine remarquable).

La structure et les matériaux : L’édifice est principalement construit en béton armé. L’extérieur se distingue par des lignes tendues, des volumes géométriques imbriqués et des toitures en sheds (ou en dents de scie) qui rappellent l’architecture industrielle, très présente historiquement dans ce secteur de Lyon.

Le clocher : L’élément le plus visible depuis l’espace public est son clocher-mur ou son campanile en béton ajouré, très épuré, qui s’élève de manière asymétrique par rapport au reste du bâtiment.

L’intérieur et la lumière : L’espace intérieur est conçu pour être à la fois sobre, monumental et accueillant. L’une des grandes réussites de Weckerlin réside dans le travail de la lumière : le positionnement des ouvertures et l’usage de vitraux abstraits (souvent géométriques ou en dalles de verre) permettent de baigner le chœur et la nef d’une clarté diffuse qui invite au recueillement, rompant avec l’aspect massif et brut du béton extérieur.

La diaspora libanaise s’est installée à Lyon depuis de nombreuses décennies, et plus particulièrement pendant la guerre au Liban. Les lieux de cultes se succèdent aussi. Le 11 octobre 2003, la Paroisse Maronite est officiellement intronisée Notre Dame du Liban de Lyon en sa nouvelle église, 29 rue Berty Albrecht, qui est inaugurée en la présence de Mgr Philippe BARBARIN, Cardinal Archevêque de Lyon et de sa Béatitude, le Patriarche Maronite Cardinal NASRALLAH BOUTROS SFEIR. Tramway T4 et T6 arrêt Beauvisage CISL

À prix C16 et bus 26

Facilité pour se garer sur l’avenue Viviani

Découvrez un trésor caché de Lyon 8e ! Pour les Journées du Patrimoine, l’église Notre Dame du Liban vous ouvre ses portes. Laissez-vous surprendre par l’architecture audacieuse en béton brut de cet…

©Jean-Pascal kahale