Informations pratiques

Le Coudray-Macouard

Église Saint-Aubin

Rue de l’église Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de cette église église paroissiale qui fait partie du réseau des Églises Accueillantes en Anjou.

Cette chapelle appartient à l’ancien château comtal édifié par Geoffroy Plantagenêt au 12e siècle, aujourd’hui disparu. Devenue l’église paroissiale après la destruction de l’église du village en 1640, elle possède une belle voûte angevine de la fin du 12e siècle. Dans le chœur, se trouve un retable de la fin du 17e ou du début du 18e siècle.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. .

Rue de l’église Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr

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English :

Free visit of this parish church which is part of the network of Welcoming Churches in Anjou.

L’événement Église Saint-Aubin Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME