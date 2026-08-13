Informations pratiques

Le Coudray-Macouard

RTE (Réseau de Transport d’Electricité), GMR Anjou

1 impasse VOLTA Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez vivre une expérience immersive à travers différents ateliers de découverte des métiers, au cœur de RTE, acteur clé de l’électricité qui contribue à l’alimentation des Pays de La Loire.

Pour fêter les 80 ans de la création du réseau électrique, découvrez une exposition photo, des ateliers, des métiers et des installations.

Présence exceptionnelle de notre hélicoptère, un outil de travail indispensable et unique.

Certaines visites font l’objet de contres indications médicales pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, un pacemaker ainsi que les femmes enceintes, il ne sera pas possible de participer à certaines activités.

Surveillance des enfants obligatoire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h et de 14h à 17h. .

1 impasse VOLTA Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy an immersive experience through a variety of workshops designed to introduce you to different careers, right at the heart of RTE, a key player in the electricity sector that helps power the Pays de la Loire region.

L’événement RTE (Réseau de Transport d’Electricité), GMR Anjou Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME