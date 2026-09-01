Jardin Botanique Le Coudray-Macouard
samedi 19 septembre 2026 · Le Coudray-Macouard
Informations pratiques
Le Coudray-Macouard
Jardin Botanique
1 rue de pazillé Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce jardin abrite une collection de plantes utilisées dans la fabrication de textiles et de teintures.
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1 rue de pazillé Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr
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English :
This garden houses a collection of plants used in the manufacture of textiles and dyes.
L’événement Jardin Botanique Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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