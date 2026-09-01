Informations pratiques

Le Coudray-Macouard

Jardin Botanique

1 rue de pazillé Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce jardin abrite une collection de plantes utilisées dans la fabrication de textiles et de teintures.

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1 rue de pazillé Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr

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English :

This garden houses a collection of plants used in the manufacture of textiles and dyes.

L’événement Jardin Botanique Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME