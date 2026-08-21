RTE (Réseau de Transport d’Électricité), GMR Anjou, Pôle RTE, GMR Anjou, Le Coudray-Macouard

Informations pratiques

RTE (Réseau de Transport d’Électricité), GMR Anjou Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Pôle RTE, GMR Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez vivre une expérience immersive à travers différents ateliers de découverte des métiers, au cœur de RTE, acteur clé de l’électricité qui contribue à l’alimentation des Pays de La Loire. Pour fêter les 80 ans de la création du réseau électrique, découvrez une exposition photo, des ateliers, des métiers et des installations.

Présence exceptionnelle de notre hélicoptère, un outil de travail indispensable et unique.

Certaines visites font l’objet de contres indications médicales : pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, un pacemaker ainsi que les femmes enceintes, il ne sera pas possible de participer à certaines activités.

Surveillance des enfants obligatoire.

Pôle RTE, GMR Anjou 1 Impasse VOLTA Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Venez vivre une expérience immersive à travers différents **ateliers de découverte des métiers**, au cœur de RTE, acteur clé de l’électricité qui contribue à l’alimentation des Pays de La Loire. Pour…

© Pôle RTE, GMR Anjou