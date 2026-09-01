Informations pratiques

Le Coudray-Macouard

Seigneurie du Bois

1 rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Monument historique Renaissance, inscrit, des 15e et 16e siècles, restauré par l’Association pour la protection du Patrimoine du Coudray-Macouard.

Visites guidées de la Seigneurie

Exposition sur la Renaissance : les repas/ les jeux/ la mode

Exposition par l’association Médailles, chapelets, histoire (histoire des patenôtriers de Saumur) ainsi qu’une présentation d’objets et explication des différents processus de fabrication des chapelets et des médailles.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

1 rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoinecoudray@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Listed 15th and 16th century Renaissance monument, restored by the Association pour la Protection du Patrimoine du Coudray-Macouard.

L’événement Seigneurie du Bois Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME