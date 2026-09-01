Seigneurie du Bois Le Coudray-Macouard
samedi 19 septembre 2026 · Le Coudray-Macouard
Informations pratiques
Le Coudray-Macouard
Seigneurie du Bois
1 rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Monument historique Renaissance, inscrit, des 15e et 16e siècles, restauré par l’Association pour la protection du Patrimoine du Coudray-Macouard.
Visites guidées de la Seigneurie
Exposition sur la Renaissance : les repas/ les jeux/ la mode
Exposition par l’association Médailles, chapelets, histoire (histoire des patenôtriers de Saumur) ainsi qu’une présentation d’objets et explication des différents processus de fabrication des chapelets et des médailles.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .
1 rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoinecoudray@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Listed 15th and 16th century Renaissance monument, restored by the Association pour la Protection du Patrimoine du Coudray-Macouard.
L’événement Seigneurie du Bois Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire)
- RTE (Réseau de Transport d’Electricité), GMR Anjou Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- Jardin Botanique Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- Église Saint-Aubin Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- RTE (Réseau de Transport d’Électricité), GMR Anjou, Pôle RTE, GMR Anjou, Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- Visite du village du Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026