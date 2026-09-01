Informations pratiques

Le Coudray-Macouard

Visite du village du Coudray-Macouard

Départ place de la Douve Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Forte de son label Petite cité de caractère, Le Coudray-Macouard invite les visiteurs à venir (re) découvrir ce beau village aux ruelles fleuries et au patrimoine exceptionnel avec les vestiges de son enceinte fortifiée et ses belles demeures.

Rendez-vous place de la Douve pour les visites guidées du village par l’association du patrimoine du Coudray.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 16h30. .

Départ place de la Douve Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Coudray-Macouard has been awarded the Petite cité de caractère label, inviting visitors to come and (re) discover this beautiful village with its narrow flower-lined streets and exceptional heritage, including the remains of its fortified walls and its beautiful residences.

L’événement Visite du village du Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME