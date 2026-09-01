Visite du village du Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard
samedi 19 septembre 2026 · Le Coudray-Macouard
Informations pratiques
Le Coudray-Macouard
Visite du village du Coudray-Macouard
Départ place de la Douve Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Forte de son label Petite cité de caractère, Le Coudray-Macouard invite les visiteurs à venir (re) découvrir ce beau village aux ruelles fleuries et au patrimoine exceptionnel avec les vestiges de son enceinte fortifiée et ses belles demeures.
Rendez-vous place de la Douve pour les visites guidées du village par l’association du patrimoine du Coudray.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 16h30. .
Départ place de la Douve Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Coudray-Macouard has been awarded the Petite cité de caractère label, inviting visitors to come and (re) discover this beautiful village with its narrow flower-lined streets and exceptional heritage, including the remains of its fortified walls and its beautiful residences.
L’événement Visite du village du Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire)
- RTE (Réseau de Transport d’Electricité), GMR Anjou Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- Jardin Botanique Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- Église Saint-Aubin Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- RTE (Réseau de Transport d’Électricité), GMR Anjou, Pôle RTE, GMR Anjou, Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026
- Seigneurie du Bois Le Coudray-Macouard 19 septembre 2026