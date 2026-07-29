Église Saint-Barthélémy Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Église Saint-Barthélémy

Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue de l’abbaye Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Attestée pour la première fois en 1122, cette église a été agrandie à la fin du 12e siècle. En partie reconstruite au 15e siècle, elle est l’un des rares vestiges de l’abbaye de Saint-Florent. Elle est restaurée en 1865 par Charles Joly-Leterme.

L’église faisait partie d’un ensemble de bâtiments aujourd’hui détruit qu’on appelait le Vieux Château qui était l’ancien palais abbatial. Ce sont des constructions typique de l’architecture dite angevine.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 18h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue de l’abbaye Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

First documented in 1122, the church was enlarged at the end of the 12th century. Partly rebuilt in the 15th century, it is one of the few remains of Saint-Florent Abbey. It was restored in 1865 by Charles Joly-Leterme.

L’événement Église Saint-Barthélémy Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME