Église Saint-Cyr Sainte-Julitte, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Anet
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte · Anet
Informations pratiques
Église Saint-Cyr Sainte-Julitte 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
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Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte 1 Rue Pierre Lenfant, 28260 Anet, France Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire La nef et les bas-côtés furent édifiés au milieu du XVIe siècle, probablement en même temps que la chapelle funéraire de Diane de Poitiers. L’abside appartient à un édifice du 12e ou du XIIIe siècle, réhabillé intérieurement au 16e.
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