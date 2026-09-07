Église Saint-Cyr Sainte-Julitte, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Anet

Informations pratiques

Église Saint-Cyr Sainte-Julitte 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte 1 Rue Pierre Lenfant, 28260 Anet, France Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire La nef et les bas-côtés furent édifiés au milieu du XVIe siècle, probablement en même temps que la chapelle funéraire de Diane de Poitiers. L’abside appartient à un édifice du 12e ou du XIIIe siècle, réhabillé intérieurement au 16e.

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