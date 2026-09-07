UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anet

Église Saint-Cyr Sainte-Julitte, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Anet

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte · Anet

Église Saint-Cyr Sainte-Julitte, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Anet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte
Adresse
1 Rue Pierre Lenfant, 28260 Anet, France
Ville
28260 Anet
Département
Eure-et-Loir

Église Saint-Cyr Sainte-Julitte 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jeux Quiz

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte 1 Rue Pierre Lenfant, 28260 Anet, France Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire La nef et les bas-côtés furent édifiés au milieu du XVIe siècle, probablement en même temps que la chapelle funéraire de Diane de Poitiers. L’abside appartient à un édifice du 12e ou du XIIIe siècle, réhabillé intérieurement au 16e.
Jeux Quiz

©mario

À voir aussi à Anet (Eure-et-Loir)