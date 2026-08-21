Eglise Saint Denis de Pontigné, Église Saint-Denis de Pontigné, Baugé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Denis de Pontigné · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Eglise Saint Denis de Pontigné 19 et 20 septembre Église Saint-Denis de Pontigné Maine-et-Loire
Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’une des plus belles de l’Anjou ! Remarquable par son clocher tors et son architecture angevine dite « Plantagenêt », l’église a gardé une profonde unité. Admirez la richesse des sculptures, la polychromie des chapiteaux et la qualité des peintures murales des XIII-XVe siècles dont certaines ont été mises à jour récemment.
Église Saint-Denis de Pontigné Rue des Mégalithes, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Pontigné Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241891465 https://martheetmarieenbaugeois.diocese49.org Découvrez la magnifique église Saint-Denis à Pontigné avec son curieux Clocher Tors et ses peintures murales exceptionnelles du XIIe et XIIIe siècle.
L’une des plus belles de l’Anjou ! Remarquable par son clocher tors et son architecture angevine dite « Plantagenêt », l’église a gardé une profonde unité.
Crédit Paillat F-E Gys
À voir aussi à Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Pontigné fait son plein air à Pontigné Pontigné Baugé-en-Anjou 29 août 2026
- VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ ARTISANAL À CUON Cuon Baugé-en-Anjou 30 août 2026
- Festival de BOZIACUS à Bocé Baugé-en-Anjou 4 septembre 2026
- Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à Baugé Les Grands Moulins Baugé-en-Anjou 5 septembre 2026
- Exposition-bourse de véhicules anciens à Baugé Place de l’Europe Baugé-en-Anjou 6 septembre 2026