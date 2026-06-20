Église Saint-Etienne, Église Saint-Étienne, Nevers

Informations pratiques

Église Saint-Etienne 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Étienne, joyau roman du bourg franc ! Edifiée au XIᵉ siècle, cette église est un chef-d’œuvre d’architecture romane, avec une élévation audacieuse à trois niveaux culminant à 18 mètres sous une voûte en berceau. Témoin d’une prouesse technique inégalée jusqu’à l’ère gothique, elle entretint des liens étroits avec l’abbaye de Cluny, cœur d’un réseau monastique européen qui marqua profondément le Moyen Âge.

Un voyage au cœur de l’histoire religieuse, artistique et politique !

Église Saint-Étienne 8 Rue du Charnier, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386364104 https://p-stf.com/notre-paroisse/eglises-et-chapelles/eglise-saint-etienne-nevers Église romane construite à la fin du XIe siècle, et comportant l’une des premières grandes nefs basilicales voûtées.

L’église Saint-Étienne était, au XIe siècle, le centre d’un bourg franc indépendant. Remarquable exemple d’architecture romane, son élévation à trois niveaux culmine à 18 mètres sous une voûte en berceau, et représente une prouesse qui restera inégalée jusqu’à la période gothique. Sa valeur se mesure aussi par le lien qu’elle a entretenu avec la grande abbaye de Cluny fondée en 910, et son réseau européen de monastères et de dépendances. Cluny a en effet participé, en particulier entre le Xe et le XIIe siècle, aux évolutions de la société médiévale, sur les plans religieux, culturel, artistique, mais aussi social et politique.

L’église Saint-Etienne était, au 11e siècle, le centre d’un bourg franc indépendant. Remarquable exemple d’architecture romane, son élévation à trois niveaux culmine à 18 mètres sous une voûte en et…

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