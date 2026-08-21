Eglise Saint Evroul de Cuon, Église Saint-Évroul de Cuon, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Eglise Saint Evroul de Cuon 19 et 20 septembre Église Saint-Évroul de Cuon Maine-et-Loire

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Saint Evroul de Cuon

Église Saint-Évroul de Cuon 2 Rue des Déportés, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Cuon Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241891465 https://martheetmarieenbaugeois.diocese49.org

Eglise Saint Evroul de Cuon

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