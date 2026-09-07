Eglise Saint-Martin de Pommiers, église Saint-Martin, 02200 Pommiers, Pommiers

Informations pratiques

Eglise Saint-Martin de Pommiers 19 et 20 septembre église Saint-Martin, 02200 Pommiers Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

ouverture de l’église

église Saint-Martin, 02200 Pommiers église Saint-Martin, 02200 Pommiers Pommiers 02200 Aisne Hauts-de-France

ouverture de l’église

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