Inauguration d’un sentier historique avec visite guidée, Stade des Gondoins, Pommiers

Informations pratiques

Inauguration d’un sentier historique avec visite guidée Samedi 19 septembre, 09h00 Stade des Gondoins Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine rural et viticole de la commune de Pommiers en parcourant ses chemins.

Un sentier historique de 4 km a été créé avec un parcours jalonné de plaquettes explicatives pour chaque site remarquable. Pour celles et ceux qui veulent en connaître plus, des commentaires audio sont disponibles et accessibles via un QR code apposé sur chaque plaquette.

Stade des Gondoins Chemin des Gondoins 69480 Pommiers Pommiers 69480 Les Gondoins Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474656390 Sentier historique sur la commune de Pommiers. Chaque site mémorable est présenté sur place par une plaquette explicative accompagnée d’un QR code donnant accès à une application pour disposer des commentaires audios. Parking des Gondoins

Venez découvrir le patrimoine rural et viticole de la commune de Pommiers en parcourant ses chemins.

©jean.demoures@mairie-pommiers.fr