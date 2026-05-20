Eglise Saint Martin de Vertou à Bocé, Église Saint-Martin-de-Vertou de Bocé, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Eglise Saint Martin de Vertou à Bocé 19 et 20 septembre Église Saint-Martin-de-Vertou de Bocé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Eglise Saint Martin de Vertou à Bocé

Église Saint-Martin-de-Vertou de Bocé Rue de l’Eglise de Bocé, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Bocé Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241891465 https://martheetmarieenbaugeois.diocese49.org

Eglise Saint Martin de Vertou à Bocé

Ville de Baugé-en-Anjou