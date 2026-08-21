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Eglise Saint Maurice – Chartrené, Église Saint-Maurice de Chartrené, Baugé-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Maurice de Chartrené · Baugé-en-Anjou

Eglise Saint Maurice – Chartrené, Église Saint-Maurice de Chartrené, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Maurice de Chartrené
Adresse
23 Rue Saint Maurice, 49150 Baugé-en-Anjou, France
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Libre

Eglise Saint Maurice – Chartrené 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice de Chartrené Maine-et-Loire

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Saint Maurice – Chartrené

Église Saint-Maurice de Chartrené 23 Rue Saint Maurice, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Chartrené Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241827583
Eglise Saint Maurice – Chartrené

licence libre

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