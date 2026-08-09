Église Saint-Maurice Rue de l’Aubance Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Église Saint-Maurice

Rue de l’Aubance Louerre Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les parties les plus anciennes remontent au 13e siècle. Une statue de la Vierge à l’Enfant en bois de tilleul sculptée par le père de David d’Angers est visible dans la chapelle nord.

L’église est construite sur la source de l’Aubance qui alimente le lavoir.

Visites libres avec de la documentation au point info de l’ALSP, place de l’église à Louerre.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Rue de l’Aubance Louerre Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The oldest parts date back to the 13th century. A limewood statue of the Virgin and Child, carved by David d?Angers, can be seen in the north chapel.

L’événement Église Saint-Maurice Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME