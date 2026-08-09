Église Saint-Maurice Rue de l’Aubance Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de l'Aubance · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Église Saint-Maurice
Rue de l’Aubance Louerre Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Les parties les plus anciennes remontent au 13e siècle. Une statue de la Vierge à l’Enfant en bois de tilleul sculptée par le père de David d’Angers est visible dans la chapelle nord.
L’église est construite sur la source de l’Aubance qui alimente le lavoir.
Visites libres avec de la documentation au point info de l’ALSP, place de l’église à Louerre.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .
Rue de l’Aubance Louerre Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
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English :
The oldest parts date back to the 13th century. A limewood statue of the Virgin and Child, carved by David d?Angers, can be seen in the north chapel.
L’événement Église Saint-Maurice Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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