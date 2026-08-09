Espace d’arts plastiques contemporain Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Espace d’arts plastiques contemporain

Louerre 32 rue de la Trésorerie Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Exposition des œuvres de l’artiste Simon Hamm-Belhadj, sculpteur-plasticien dans un espace troglodytique.

Visites guidées par l’artiste.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Visite guidée à partir de 10h, à partir de 13h30 et à partir de 15h30. .

Louerre 32 rue de la Trésorerie Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of works by sculptor/plastician Simon Hamm-Belhadj in a troglodytic space.

L’événement Espace d’arts plastiques contemporain Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME