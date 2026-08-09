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AGENDA · Tuffalun

Espace d’arts plastiques contemporain Louerre Tuffalun

dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Louerre
Adresse
32 rue de la Trésorerie
Ville
49700 Tuffalun
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Tuffalun

Espace d’arts plastiques contemporain

Louerre 32 rue de la Trésorerie Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Exposition des œuvres de l’artiste Simon Hamm-Belhadj, sculpteur-plasticien dans un espace troglodytique.
Visites guidées par l’artiste.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Visite guidée à partir de 10h, à partir de 13h30 et à partir de 15h30.   .

Louerre 32 rue de la Trésorerie Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58  mairie@tuffalun.fr

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English :

Exhibition of works by sculptor/plastician Simon Hamm-Belhadj in a troglodytic space.

L’événement Espace d’arts plastiques contemporain Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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