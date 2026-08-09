Espace d’arts plastiques contemporain Louerre Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Espace d’arts plastiques contemporain
Louerre 32 rue de la Trésorerie Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Exposition des œuvres de l’artiste Simon Hamm-Belhadj, sculpteur-plasticien dans un espace troglodytique.
Visites guidées par l’artiste.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Visite guidée à partir de 10h, à partir de 13h30 et à partir de 15h30. .
Louerre 32 rue de la Trésorerie Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
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English :
Exhibition of works by sculptor/plastician Simon Hamm-Belhadj in a troglodytic space.
L’événement Espace d’arts plastiques contemporain Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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