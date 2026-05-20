Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge, Église Saint-Médard de Cheviré-le-Rouge, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge 19 et 20 septembre Église Saint-Médard de Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge

Église Saint-Médard de Cheviré-le-Rouge 1 Place de l’Eglise, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241891465 https://martheetmarieenbaugeois.diocese49.org

Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge

©Sebastien Gaudard HD