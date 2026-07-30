Église Saint-Nicolas Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Église Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’église est mentionnée pour la première fois en 1145 comme l’église des commerçants et des mariniers.
L’édifice a connu d’importantes modifications pour s’adapter aux évolutions de la ville et aux crues de la Loire avec le rehaussement du niveau du sol intérieur de l’église de 2 mètres. Au 18e siècle, l’orientation de l’église fut inversé et un nouveau chœur construit dans la partie occidentale.
L’église est l’un des points d’arrêt du circuit du quartier Saint-Nicolas. Laissez-vous guider jusqu’à la place de la Bilange par la signalétique patrimoniale.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. .
Place Saint-Nicolas Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
The church was first mentioned in 1145 as the church of merchants and bargemen.
L’événement Église Saint-Nicolas Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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