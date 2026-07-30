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AGENDA · Saumur

Église Saint-Nicolas Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Saint-Nicolas
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saumur

Église Saint-Nicolas

Place Saint-Nicolas Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’église est mentionnée pour la première fois en 1145 comme l’église des commerçants et des mariniers.
L’édifice a connu d’importantes modifications pour s’adapter aux évolutions de la ville et aux crues de la Loire avec le rehaussement du niveau du sol intérieur de l’église de 2 mètres. Au 18e siècle, l’orientation de l’église fut inversé et un nouveau chœur construit dans la partie occidentale.

L’église est l’un des points d’arrêt du circuit du quartier Saint-Nicolas. Laissez-vous guider jusqu’à la place de la Bilange par la signalétique patrimoniale.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h.   .

Place Saint-Nicolas Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31  villearthistoire@saumur.fr

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English :

The church was first mentioned in 1145 as the church of merchants and bargemen.

L’événement Église Saint-Nicolas Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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