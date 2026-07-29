Église Saint-Pierre de Bagneux Rue Guy Doussard Saumur

Informations pratiques

Saumur

Église Saint-Pierre de Bagneux

Rue Guy Doussard Bagneux Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de cette église inaugurée en 1868 présente une intéressante collection de vitraux conçus par des ateliers angevins.

Les porches nord et sud furent édifiés dans le style néo-roman avec au-dessus de l’entrée, une rangée de modillons. Le clocher situé au-dessus du porche possède quatre petits clochetons.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 18h. .

Rue Guy Doussard Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This church, inaugurated in 1868, boasts an interesting collection of stained glass windows designed by Anjou workshops.

L’événement Église Saint-Pierre de Bagneux Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME