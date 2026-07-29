Église Saint-Pierre de Bagneux Rue Guy Doussard Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Rue Guy Doussard · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Église Saint-Pierre de Bagneux
Rue Guy Doussard Bagneux Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de cette église inaugurée en 1868 présente une intéressante collection de vitraux conçus par des ateliers angevins.
Les porches nord et sud furent édifiés dans le style néo-roman avec au-dessus de l’entrée, une rangée de modillons. Le clocher situé au-dessus du porche possède quatre petits clochetons.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 18h. .
Rue Guy Doussard Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
This church, inaugurated in 1868, boasts an interesting collection of stained glass windows designed by Anjou workshops.
L’événement Église Saint-Pierre de Bagneux Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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