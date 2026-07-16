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Église Saint-Pierre de Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

vendredi 16 octobre 2026 · Site Le Corbusier · Firminy

Église Saint-Pierre de Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Site Le Corbusier
Adresse
Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy
Ville
42700 Firminy
Département
Loire

Église Saint-Pierre de Le Corbusier 16 – 18 octobre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T13:30:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Construite entre 1973 et 2006 sur les plans de Le Corbusier, l’église Saint-Pierre étonne aujourd’hui encore par sa grande modernité de formes et de lignes, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Venez découvrir sa lumière exceptionnelle et ses formes originales.
Entrée gratuite vendredi, samedi et dimanche.
Visites guidées gratuites tout le week end, retrouvez-les sur les différents événements du Site Le Corbusier.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition.
Construite entre 1973 et 2006 sur les plans de Le Corbusier, l’église Saint-Pierre étonne aujourd’hui encore par sa grande modernité de formes et de lignes, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Arnaud Frich © F.L.C / ADAGP Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006).

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