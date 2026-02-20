Église Saint-Pierre de Nevers, Église Saint-Pierre, Nevers

Informations pratiques

Église Saint-Pierre de Nevers 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Pierre de Nevers ! Derrière une façade classique se cache un décor baroque exceptionnel, unique en France. Laissez-vous surprendre par ce contraste saisissant entre sobriété extérieure et somptuosité intérieure.

Une visite incontournable pour les amateurs d’architecture, d’histoire ou simplement les curieux en quête de merveilles insoupçonnées !

Église Saint-Pierre 1 Rue des Ardilliers, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386364104 https://p-stf.com/notre-paroisse/eglises-et-chapelles/eglise-saint-pierre-nevers

L’église Saint-Pierre de Nevers vous ouvre ses portes pour découvrir un décor baroque unique en France derrièren un façade de style classique.

©Ville de Nevers