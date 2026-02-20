Église Saint-Pierre de Nevers, Église Saint-Pierre, Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Nevers
Informations pratiques
Église Saint-Pierre de Nevers 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’église Saint-Pierre de Nevers ! Derrière une façade classique se cache un décor baroque exceptionnel, unique en France. Laissez-vous surprendre par ce contraste saisissant entre sobriété extérieure et somptuosité intérieure.
Une visite incontournable pour les amateurs d’architecture, d’histoire ou simplement les curieux en quête de merveilles insoupçonnées !
Église Saint-Pierre 1 Rue des Ardilliers, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386364104 https://p-stf.com/notre-paroisse/eglises-et-chapelles/eglise-saint-pierre-nevers
L’église Saint-Pierre de Nevers vous ouvre ses portes pour découvrir un décor baroque unique en France derrièren un façade de style classique.
©Ville de Nevers
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