Église Saint-Pierre de Saumur Saumur

Informations pratiques

Saumur

Église Saint-Pierre de Saumur

Place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Datée des 12e et 13e siècles, la façade romane s’écroule en 1674 et est reconstruite au 17e siècle dans le style classique, un vocabulaire architectural spécifique de la Réforme Catholique.

Visites libres.

A l’intérieur, la nef présente un style gothique angevin avec ses voûtes très bombées. L’une des chapelles, construite en 1549, possède une arcade sculptée de caissons ornés de masques feuillagés et de motifs funéraires de la Seconde Renaissance. Église labellisée Église Remarquable en Anjou.

Tenture de la vie de saint Florent et de saint Florian. Venez découvrir ces tapisseries relatant en 22 scènes la légende de Florent et Florian, deux soldats chrétiens de Bavière persécutés au tout début du 4e siècle.

Venez découvrir ces tapisseries relatant en 22 scènes la légende de Florent et Florian, deux soldats chrétiens de Bavière persécutés au tout début du 4e siècle.

Découverte de l’orgue par l’Association des amis des orgues de Saumur.

Tribune ouverte à la visite : explications sur le fonctionnement et l’histoire de l’instrument et audition de pièces musicales. Accès par un petit escalier raide et étroit (dans la limite des places disponibles).

Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h30. Concert d’orgue à 20h30.

Dimanche : 14h-18h30.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 23h. Le dimanche de 9h à 22h. .

Place Saint-Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Dating from the 12th and 13th centuries, the Romanesque façade collapsed in 1674 and was rebuilt in the 17th century in the classical style, an architectural vocabulary specific to the Catholic Reformation.

Self-guided tours.

L’événement Église Saint-Pierre de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME