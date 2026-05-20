UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baugé-en-Anjou

Eglise Saint-Pierre de Vaulandry, Église Saint-Pierre de Vaulandry, Baugé-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre de Vaulandry · Baugé-en-Anjou

Eglise Saint-Pierre de Vaulandry, Église Saint-Pierre de Vaulandry, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre de Vaulandry
Adresse
2 Rue Azuré des Mouillères, 49150 Baugé-en-Anjou, France
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire

Eglise Saint-Pierre de Vaulandry 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre de Vaulandry Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Saint-Pierre de Vaulandry

Église Saint-Pierre de Vaulandry 2 Rue Azuré des Mouillères, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241891465 https://martheetmarieenbaugeois.diocese49.org
Eglise Saint-Pierre de Vaulandry

©Sebastien Gaudard

À voir aussi à Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire)