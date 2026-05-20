église Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé, Église Saint-Pierre-et-Saint-Laurent de Baugé, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

église Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Laurent de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

église Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé

Église Saint-Pierre-et-Saint-Laurent de Baugé Rue de l’Eglise, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241841212

église Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé

Ville de Baugé-en-Anjou