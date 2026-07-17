Église Saint-Pierre, Intervention de Quentin Arguillère, restaurateur, Église Saint-Pierre, Dreux

Informations pratiques

Église Saint-Pierre, Intervention de Quentin Arguillère, restaurateur Samedi 19 septembre, 16h30 Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Intervention de Quentin Arguillère, restaurateur de La fuite en Égypte, huile sur toile, XVIIIᵉ siècle.

Église Saint-Pierre 2 Rue de la Garenne, 28100 Dreux, France Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Le choeur se termine en hémicycle et est entouré de six chapelles formant chacune une saillie. Deux portes s’ouvrent sur la façade principale. Un pilier divise par le milieu la plus grande.Toutes deux sont à cintre surbaissé et environées de guirlandes de vigne. Les piédroits sont ornés de statuettes posées dans des niches surmontées d’un dais. Un grand bas-relief, aujourd’hui mutilé, représentant l’entrée du Christ dans Jérusalem, occupait le tympan de la plus grande des deux portes. La porte du transept nord était également surmontée d’un bas-relief représentant le Christ dans une mandorle.

Intervention de Quentin Arguillère, restaurateur de La fuite en Égypte, huile sur toile, XVIIIᵉ siècle.

©