Eglise Saint-Quentin de Saint Quentin Lès Beaurepaire, Église Saint-Quentin de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Eglise Saint-Quentin de Saint Quentin Lès Beaurepaire 19 et 20 septembre Église Saint-Quentin de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Saint-Quentin de Saint Quentin Lès Beaurepaire

Église Saint-Quentin de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire Rue du Cardinal Régnier, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241891465 https://martheetmarieenbaugeois.diocese49.org

Eglise Saint-Quentin de Saint Quentin Lès Beaurepaire

Ville de Baugé-en-Anjou