Eglise Saint Symphorien du Vieil-Baugé, Église Saint-Symphorien du Vieil-Baugé, Baugé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Symphorien du Vieil-Baugé · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Eglise Saint Symphorien du Vieil-Baugé 19 et 20 septembre Église Saint-Symphorien du Vieil-Baugé Maine-et-Loire
Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Eglise Saint Symphorien du Vieil-Baugé
Église Saint-Symphorien du Vieil-Baugé Rue du Pont Godeau, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Le Vieil-Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241892037 https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/visites/eglise-saint-symphorien-bauge-en-anjou_TFOPCU671140078 L’église Saint Symphorien du Vieil-Baugé est connue pour son étonnant clocher Tors construit en 1856. Elle fait partie des églises à Clocher Tors du Baugeois.
Eglise Saint Symphorien du Vieil-Baugé
licence libre
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