Église Sainte-Bernadette du Banlay, Église Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers

Informations pratiques

Église Sainte-Bernadette du Banlay 19 et 20 septembre Église Sainte-Bernadette du Banlay Nièvre

15 personnes maximum, Visites commentées d’1h, à 14h,15h30, 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour : une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui, sous des lignes obliques surprenantes, vous plonge dans un univers de symboles et de lignes. Restaurée cette année, prenez le temps de la découvrir sous un nouveau jour !

Église Sainte-Bernadette du Banlay 29 Rue Claude Parent, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386608871 https://p-stjp2.com/nos-lieux-de-rencontres/eglise-sainte-bernadette-du-banlay [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}] L’église est édifiée conjointement par Claude Parent et Maurice Virilio en 1964-1965. Elle se compose de deux coques de béton armé qui s’emboîtent, évoquant la grotte de Lourdes. Le plan et l’élévation du sanctuaire n’ont pas de précédent dans l’histoire de l’architecture religieuse du XXe siècle. Le mobilier est dû à Morice Lipsi et les vitraux à Odette Ducarré.

Vous la connaissez comme un bunker de béton au Nord de Nevers ? Venez la découvrir sous un autre jour : une œuvre architecturale lumineuse et sonore qui, sous des lignes obliques surprenantes, vous !…

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