Église Sainte-Madeleine Place de l’église Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Église Sainte-Madeleine
Place de l’église Noyant-la-Plaine Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Ses deux cloches de 1465 et 1628 sont classées Monuments Historiques tout comme la table de communion du chœur datant du 18e siècle.
Visites libres.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .
Place de l’église Noyant-la-Plaine Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31
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English :
Its two bells, dating from 1465 and 1628, are listed as Historic Monuments, as is the 18th-century communion table in the choir.
L’événement Église Sainte-Madeleine Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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