Eh Cherry Festival, Amphithéâtre de la Cerise, Bessenay

vendredi 2 juillet 2027 · Amphithéâtre de la Cerise · Bessenay

Informations pratiques

Eh Cherry Festival 2 – 4 juillet 2027 Amphithéâtre de la Cerise Rhône

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-02T19:30:00+02:00 – 2027-07-02T23:59:00+02:00

Fin : 2027-07-04T00:00:00+02:00 – 2027-07-04T01:00:00+02:00

Le programme complet sera dévoilé au début de l’année prochaine.

Amphithéâtre de la Cerise Chemin de la Drivonne, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ehcherryfestival.fr/ »}]

Ambiance festive garantie