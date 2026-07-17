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AGENDA · Bessenay

Eh Cherry Festival, Amphithéâtre de la Cerise, Bessenay

vendredi 2 juillet 2027 · Amphithéâtre de la Cerise · Bessenay

Informations pratiques

Début
vendredi 2 juillet 2027
Fin
dimanche 4 juillet 2027
Lieu
Amphithéâtre de la Cerise
Adresse
Chemin de la Drivonne, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
Entrée sur inscription

Eh Cherry Festival 2 – 4 juillet 2027 Amphithéâtre de la Cerise Rhône

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-02T19:30:00+02:00 – 2027-07-02T23:59:00+02:00
Fin : 2027-07-04T00:00:00+02:00 – 2027-07-04T01:00:00+02:00

Le programme complet sera dévoilé au début de l’année prochaine.

Amphithéâtre de la Cerise Chemin de la Drivonne, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ehcherryfestival.fr/ »}]
Ambiance festive garantie

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