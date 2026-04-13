Troyes

Eh ! Madame, Vous êtes charmante !

IUMP de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Fort du succès de la première, Les Pétillantes de Troyes proposent une nouvelle journée placée sous le signe de la convivialité, de l’engagement et de la sororité.



Un rendez-vous festif où la question de la sécurité des femmes reste au cœur des échanges.



>> Le programme complet sera communiqué prochainement. .

IUMP de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est acvittenet@justonelife.fr

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English :

L’événement Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne