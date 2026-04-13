Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes
Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes samedi 6 juin 2026.
Troyes
Eh ! Madame, Vous êtes charmante !
IUMP de Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fort du succès de la première, Les Pétillantes de Troyes proposent une nouvelle journée placée sous le signe de la convivialité, de l’engagement et de la sororité.
Un rendez-vous festif où la question de la sécurité des femmes reste au cœur des échanges.
>> Le programme complet sera communiqué prochainement. .
IUMP de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est acvittenet@justonelife.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- TROUPE IMPRO DU JAMEL COMEDY CLUB LE TROYES FOIS PLUS Troyes 22 avril 2026
- Dîner dans le noir … Troyes 23 avril 2026
- Guillaume Fosko Troyes 24 avril 2026
- GABRIELLE ET LE ROI DES ANIMAUX LE TROYES FOIS PLUS Troyes 24 avril 2026
- GASPARD ET LE CHATEAU MERVEILLEUX LE TROYES FOIS PLUS Troyes 24 avril 2026