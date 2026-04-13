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Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes

Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes

Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes samedi 6 juin 2026.

Adresse : IUMP de Troyes

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Troyes

Eh ! Madame, Vous êtes charmante !

IUMP de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Fort du succès de la première, Les Pétillantes de Troyes proposent une nouvelle journée placée sous le signe de la convivialité, de l’engagement et de la sororité.

Un rendez-vous festif où la question de la sécurité des femmes reste au cœur des échanges.

>> Le programme complet sera communiqué prochainement.   .

IUMP de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est   acvittenet@justonelife.fr

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English :

L’événement Eh ! Madame, Vous êtes charmante ! Troyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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