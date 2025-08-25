Éko, le quintette à anches dans tous ces États ! Théâtre municipal, place Mésirard, Dreux Dreux Dimanche 26 avril, 16h00 20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de douze ans

Ce programme est un voyage pour découvrir le quintette à anches Éko et ses différentes facettes, avec des œuvres de compositeurs actuels, en parcourant différents pays qui ont su lui rendre honneur.

Le quintette à anches Éko vous propose un voyage à travers différents pays (Pays-Bas, États-Unis, Espagne, France) autour d’un mélange de sonorités unique pour un répertoire en pleine évolution où Claude Debussy est aux côtés de compositeurs contemporains : Ton Ter Doest (né en 1964), Marc Mellits (né en 1966), José Maria Sanchez-Verdu (né en 1968), Alexis Ciesla (né en 1967).

Vous ne connaissez pas encore ce surprenant mélange de timbres et ce répertoire en pleine évolution ? Alors ce programme est fait pour vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00

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https://samedismusicaux.fr/2025/08/25/quintette-eko-le-26-avril-2026-a-dreux/

Théâtre municipal, place Mésirard, Dreux Place Mésirard, 28100, Dreux Centre-Ville Dreux 28100 Eure-et-Loir



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