Éko, le quintette à anches dans tous ces États ! Théâtre municipal, place Mésirard, Dreux Dreux
Éko, le quintette à anches dans tous ces États ! Théâtre municipal, place Mésirard, Dreux Dreux dimanche 26 avril 2026.
Éko, le quintette à anches dans tous ces États ! Théâtre municipal, place Mésirard, Dreux Dreux Dimanche 26 avril, 16h00 20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de douze ans
Ce programme est un voyage pour découvrir le quintette à anches Éko et ses différentes facettes, avec des œuvres de compositeurs actuels, en parcourant différents pays qui ont su lui rendre honneur.
Le quintette à anches Éko vous propose un voyage à travers différents pays (Pays-Bas, États-Unis, Espagne, France) autour d’un mélange de sonorités unique pour un répertoire en pleine évolution où Claude Debussy est aux côtés de compositeurs contemporains : Ton Ter Doest (né en 1964), Marc Mellits (né en 1966), José Maria Sanchez-Verdu (né en 1968), Alexis Ciesla (né en 1967).
Vous ne connaissez pas encore ce surprenant mélange de timbres et ce répertoire en pleine évolution ? Alors ce programme est fait pour vous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00
1
https://samedismusicaux.fr/2025/08/25/quintette-eko-le-26-avril-2026-a-dreux/
Théâtre municipal, place Mésirard, Dreux Place Mésirard, 28100, Dreux Centre-Ville Dreux 28100 Eure-et-Loir
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Dreux (Eure-et-Loir)
- Critikit : une exposition ludo-éducative, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux 16 avril 2026
- Super défis sportifs avec Ace Paintball Dreux 22 avril 2026
- Une journée dans la peau d’un journaliste, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux 24 avril 2026
- Quintette Éko, le quintette à anches dans tous ces États, Théâtre de Dreux, Dreux 26 avril 2026
- Festival des Clavecins de Chartres, Église Saint-Pierre, Dreux, Dreux 2 mai 2026