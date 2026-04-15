Quintette Éko, le quintette à anches dans tous ces États, Théâtre de Dreux, Dreux
Quintette Éko, le quintette à anches dans tous ces États, Théâtre de Dreux, Dreux dimanche 26 avril 2026.
Quintette Éko, le quintette à anches dans tous ces États Dimanche 26 avril, 16h00 Théâtre de Dreux Eure-et-Loir
20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de vingt-cinq ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:00:00+02:00
Le quintette à anches Éko vous propose un voyage à travers différents pays (Pays-Bas, États-Unis, Espagne, France) autour d’un mélange de timbres unique pour un répertoire en pleine évolution où Claude Debussy est aux côtés de compositeurs contemporains : Ton Ter Doest (né en 1964), Marc Mellits (né en 1966), José Maria Sanchez-Verdu (né en 1968), Alexis Ciesla (né en 1967).
Vous ne connaissez pas encore ce mélange de timbres uniques et ce répertoire en pleine évolution ? Alors ce programme est fait pour vous…
Théâtre de Dreux 2place mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://samedismusicaux.fr/ »}] https://samedismusicaux.fr/
Le quintette à anches Éko vous propose un voyage à travers différents pays (Pays-Bas, États-Unis, Espagne, France)
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