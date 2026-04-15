Une journée dans la peau d’un journaliste, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux

Une journée dans la peau d’un journaliste Vendredi 24 avril, 10h00, 14h00 Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Le métier de journaliste éveille votre curiosité ou suscite un intérêt ? Venez passer une journée en compagnie du journaliste Florian Guadalupe !

Le matin, venez échanger sur cette profession et ses bouleversements à l’ère du numérique, des réseaux sociaux et de la viralité.

L’après-midi, réalisez une courte vidéo journalistique à destination des réseaux sociaux, sur un sujet qui vous intéresse.

Une animation accessible dès 10 ans, seul ou en famille ! Inscription à la médiathèque ou au 02 37 82 68 20.

Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Découvrez le métier de journalisme face aux réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, aux côtés du professionnel Florian Guadalupe. journalisme atelier