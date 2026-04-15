Une journée dans la peau d’un journaliste, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux
Une journée dans la peau d’un journaliste, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux vendredi 24 avril 2026.
Une journée dans la peau d’un journaliste Vendredi 24 avril, 10h00, 14h00 Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Le métier de journaliste éveille votre curiosité ou suscite un intérêt ? Venez passer une journée en compagnie du journaliste Florian Guadalupe !
Le matin, venez échanger sur cette profession et ses bouleversements à l’ère du numérique, des réseaux sociaux et de la viralité.
L’après-midi, réalisez une courte vidéo journalistique à destination des réseaux sociaux, sur un sujet qui vous intéresse.
Une animation accessible dès 10 ans, seul ou en famille ! Inscription à la médiathèque ou au 02 37 82 68 20.
Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux
Découvrez le métier de journalisme face aux réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, aux côtés du professionnel Florian Guadalupe. journalisme atelier
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